Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российской нефти

Орбан: Венгрия должна до конца бороться за доступ к российским нефти и газу

Венгерские власти должны до конца бороться за возможность покупать нефть и газ из России. Будапешт не сможет заменить их другими источниками, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

«Мы должны бороться до конца за доступ к российским нефти и газу. Прежде всего, потому что мы не можем заменить их другими источниками, возникнет дефицит, пусть не абсолютный, но дефицит будет. С другой стороны, цены вырастут», — отметил он.

В этом же интервью Орбан сообщил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка. Также он отметил, что принятие уже 19-го пакета санкций Евросоюзом показывает, что «предыдущие не увенчались успехом».

В сентября венгерский премьер рассказал, что если Венгрия откажется от импорта российских нефти и газа, то ей придется обращаться к менее надежным поставщикам. Между тем Россия, по словам Орбана, это надежный поставщик.

