Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 27 октября 2025Мир

Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российской нефти

Орбан: Венгрия должна до конца бороться за доступ к российским нефти и газу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Венгерские власти должны до конца бороться за возможность покупать нефть и газ из России. Будапешт не сможет заменить их другими источниками, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

«Мы должны бороться до конца за доступ к российским нефти и газу. Прежде всего, потому что мы не можем заменить их другими источниками, возникнет дефицит, пусть не абсолютный, но дефицит будет. С другой стороны, цены вырастут», — отметил он.

В этом же интервью Орбан сообщил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка. Также он отметил, что принятие уже 19-го пакета санкций Евросоюзом показывает, что «предыдущие не увенчались успехом».

В сентября венгерский премьер рассказал, что если Венгрия откажется от импорта российских нефти и газа, то ей придется обращаться к менее надежным поставщикам. Между тем Россия, по словам Орбана, это надежный поставщик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Быстров пошутил о причастности Карпина к попытке похищения футболиста Зенита Мостового

    Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

    В регионе России введут фильтр традиционных ценностей для съемок кино

    Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российской нефти

    «Лукойл» попросит Минфин США продлить лицензию на сворачивание деятельности

    Археологи нашли десятки скелетов возле бывшей церкви

    В России захотели выдавать военнослужащим жилье

    В Москве расцвели ромашки

    Орбан отказался верить в возможность исключения российской нефти с рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости