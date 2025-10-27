Партия «президента с бензопилой» одержала победу на выборах

Партия президента Аргентины Милея одержала победу на парламентских выборах

Партия президента Аргентины Хавьера Милея «Свобода наступает» (La Libertad Avanza, LLA) одержала убедительную победу на парламентских выборах. Об этом сообщает газета La Nación.

«Партия правительства одержала победу на парламентских выборах, ставших решающим испытанием в оставшиеся два года президентского срока Хавьера Милея», — пишет издание.

По итогам голосования партия «президента с бензопилой» набрала 40,72 процента голосов, тем самым обеспечив себе 64 депутатских мандата. Отмечается, что LLA одержала победу даже в столичной провинции Буэнос-Айрес, считавшейся оплотом оппозиционной партии перонистов.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Милеем заявил, что если к власти в Аргентине придут коммунисты или социалисты, то Вашингтон пересмотрит экономическое сотрудничество с латиноамериканской страной.