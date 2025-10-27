Перебравшаяся за границу россиянка рассказала о пугающих массивных сербах

Перебравшаяся в Белград россиянка Вика рассказала, что в Сербии любят русских

Вика из Иваново, несколько лет назад перебравшаяся в Белград, рассказала об отношении сербов к выходцам из России. О своем опыте жизни за границей она поговорила с «Лентой.ру».

По словам девушки, местные жители очень любят русских и с удовольствием общаются с ними. «Все невероятно добрые, отзывчивые и открытые, — утверждает она. — Я никогда нигде таких не встречала».

Поначалу «массивные» сербы казались Вике пугающими.

Сербы выглядят достаточно массивно и спортивно. Русские бы, наверное, описали их по внешности как «гопников». Но в душе они очень добрые и открытые Вика переехавшая в Сербию россиянка

Вика не планирует учить сербский язык и предпочитает обходиться русским и английским. «Я знаю несколько фраз на сербском, сербы немного говорят по-английски, плюс добавляется русский», — объясняет она.

Ранее супруги Екатерина и Патрик, переехавшие в Великобританию, рассказали, как им удается дружить с англичанами, и пожаловались на их неприятную черту. По их словам, у британцев очень черный юмор, который может обидеть.