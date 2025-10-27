Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:39, 27 октября 2025Из жизни

Переехавшая в Сербию россиянка рассказала о невыносимом воздухе за границей

Переехавшая в Сербию россиянка Вика рассказала о невыносимом воздухе в Белграде
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Li Jing / XinHua / Globallookpress.com

Вика из Иваново, несколько лет назад переехавшая в Сербию, пожаловалась на невыносимый воздух за границей. О своем опыте жизни за рубежом она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Вики, главный недостаток жизни в Белграде — это смог, из-за которого почти полгода очень тяжело дышать. Причина заключается в том, что отопление в частных домах работает на угле.

Девушка рассказала, что дым заполняет улицы с ноября по март и даже апрель. Из-за него очень тяжело дышать.

Несмотря на то, что мы живем на последнем этаже, на возвышенности, запах до нас все равно доходит. Окна мы не открываем. Если выйти на улицу и спуститься в низину, там становится невозможно дышать и першит в горле

Викапереехавшая в Сербию россиянка
Материалы по теме:
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь» История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь»История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
23 апреля 2024
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам» Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам»Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
11 августа 2025
«Мы платим за то, что с нами живет собака» История российской семьи, которая перебралась в США
«Мы платим за то, что с нами живет собака»История российской семьи, которая перебралась в США
23 августа 2024

Ранее переехавший в США россиянин про имени Григорий назвал темную сторону жизни в стране. По его словам, Америка — ловушка для ленивых людей, потому что без работы на пособия вполне можно выживать, однако легко быстро скатиться на социальное дно.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Путину после испытаний «Буревестника»

    Мигрант сбил катавшихся на питбайке российских школьников

    Перспективы поставок российской нефти в Индию после новых санкций оценили

    Азиатская страна перешла на криптовалюту в расчетах с Россией

    Водитель туристического автобуса отказался пустить россиян в туалет и поплатился

    Раскрыты подробности о найме похитивших футболиста «Зенита» россиян

    В ЕС предложили «план Б» для Украины после срыва замыслов по российским активам

    В России объяснили попытки ВСУ атаковать дамбу Белгородского водохранилища

    Пашинян назвал «мир» незнакомым для Армении явлением

    Российский фондовый рынок упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости