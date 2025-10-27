Переехавшая в Сербию россиянка рассказала о невыносимом воздухе за границей

Вика из Иваново, несколько лет назад переехавшая в Сербию, пожаловалась на невыносимый воздух за границей. О своем опыте жизни за рубежом она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Вики, главный недостаток жизни в Белграде — это смог, из-за которого почти полгода очень тяжело дышать. Причина заключается в том, что отопление в частных домах работает на угле.

Девушка рассказала, что дым заполняет улицы с ноября по март и даже апрель. Из-за него очень тяжело дышать.

Несмотря на то, что мы живем на последнем этаже, на возвышенности, запах до нас все равно доходит. Окна мы не открываем. Если выйти на улицу и спуститься в низину, там становится невозможно дышать и першит в горле Вика переехавшая в Сербию россиянка

