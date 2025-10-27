Первое за 16 лет свидание закончилось для женщины через пять минут по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Artistic-Copy-9649 рассказала о первом за 16 лет свидании, которое закончилось через несколько минут по неожиданной причине. По словам женщины, она — вдова, а наладить личную жизнь ей многие годы не позволяла забота о дочери, которая недавно как раз отметила совершеннолетие.

«Мужчина с работы спросил, не хочу ли я пойти прогуляться в парке и половить покемонов в игре Pokémon Go. Конечно, я не против половить покемонов. Я предложила захватить наших собак, чтобы устроить свидание и им. Мы встретились в парке и через пять минут собаки уже дрались друг с другом», — написала автор.

По ее словам, после этого встречу пришлось прервать — женщина и ее коллега забрали своих собак и разъехались. Однако по пути домой огорченная Artistic-Copy-9649 получила несколько сообщений от мужчины. Тот тоже расстроился из-за этой ситуации и предложил исправить все встречей в следующие выходные, но уже без животных.

