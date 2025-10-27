Силовые структуры
Силовые структуры

Появились детали похищения зятя депутата Госдумы

Напавшие на футболиста «Зенита» Мостового похитили зятя депутата Госдумы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Похищенным зятем депутата Госдумы Вячеслава Макарова является 50-летний бизнесмен Сергей Селегень. Об этом пишет 78.ru.

Мужчину схватили около магазина и затолкали в автомобиль. Оказавшись в машине злоумышленников, которые требовали выкуп, Селегень заявил, что готов передать 2,5 миллиона рублей наличными при условии, что его освободят, когда получат выкуп. После этого он позвонил жене и попросил привезти эту сумму.

По данным издания, по дороге похитители сняли с предпринимателя наручники, а с себя — балаклавы. При этом злоумышленники запугивали зятя депутата, обвиняли в продаже наркотиков детям и угрожали ему расправой.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге следователи задержали четверых подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении Селегеня. Задержание попало на видео.

