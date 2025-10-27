Принадлежащий банде вымогателей тайник с автоматами нашли в российском регионе

В Находке нашли схрон с автоматами, принадлежащий ОПГ вымогателей

В Находке Приморского края силовики обнаружили тайник, принадлежащий банде вымогателей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская.

По данным следствия, найденный схрон с автоматами принадлежал организованной преступной группе (ОПГ), в которую входили 24 человека. Всего изъято несколько десятков единиц огнестрельного оружия и множество боеприпасов. Бандиты действовали с февраля 2024-го по март 2025 года. Они похищали предпринимателей и, угрожая им оружием и расправой, требовали отдать деньги.

Общая сумма отобранных средств превысила 2,5 миллиона рублей.

Ранее в Ленинградской области в сарае нашли схрон с 18 килограммами взрывчатки.