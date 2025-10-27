Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:36, 27 октября 2025Забота о себе

Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

Психотерапевт Крашкина: Шестидневную рабочую неделю нужно начать активно
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander_Safonov / Shutterstock / Fotodom

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как пережить шестидневную рабочую неделю. Способ сделать это она назвала в беседе с изданиемРИАМО.

По словам Крашкиной, нужно начать шестидневную рабочую неделю как можно более активно и постараться сделать как можно больше дел с понедельника по среду, пока уровень энергии еще достаточно высокий. «В четверг нужно замедлиться: не браться за новое, а сосредоточиться на завершении начатого. Пятница — день подготовки к субботе: стоит заранее составить четкий план, чтобы понимать, что именно нужно сделать и сколько на это уйдет времени», — порекомендовала специалистка.

В рабочую субботу психотерапевт посоветовала не стремиться к рабочим рекордам, а выполнить самый минимум задач. Специалистка отметила, что задача человека в длинную рабочую неделю — не работать идеально, а позаботиться о себе, поскольку это тоже важно для профессиональной устойчивости.

Материалы по теме:
«Даже сильные люди переживают моменты слабости» Как справиться с тревогой, если теряешь работу? Отвечают психологи
«Даже сильные люди переживают моменты слабости»Как справиться с тревогой, если теряешь работу? Отвечают психологи
14 марта 2022
«Никто не знает, что будет завтра» Как сохранять спокойствие, когда вокруг так много плохих новостей? Отвечают психологи
«Никто не знает, что будет завтра»Как сохранять спокойствие, когда вокруг так много плохих новостей? Отвечают психологи
1 марта 2022

Крашкина добавила, что воскресенье, которое следует за шестидневной рабочей неделей, нужно потратить на восстановление. Психотерапевт призвала провести хотя бы несколько часов без экранов, звонков и любых рабочих обязанностей.

Ранее психотерапевт Анна Ланкастер рассказала, что в Великобритании люди стали собираться в парках и кричать, чтобы снять стресс. По ее мнению, этот тренд демонстрирует высокий уровень стресса у людей и нехватку социальных связей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

    Популярная соцсеть обновилась

    Банк России выпустит Георгия Победоносца в золоте

    Акции второй по величине российской нефтяной компании рухнули

    Депутат рассказала о превосходстве российских деревень над Санкт-Петербургом

    Минсельхоз дал прогноз сбора зерна в России

    Плющенко прокомментировал победу сына на турнире без других участников

    Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

    Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

    В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости