Путин денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

Путин подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации плутония

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации плутония, а также протоколов к нему. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 27 октября.

«Денонсировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области», — сказано в документе.

Соглашение между правительствами было подписано 29 августа 2000 года в Москве и 1 сентября 2000 года в Вашингтоне и предусматривало утилизацию странами 34 тонн оружейного плутония.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич рассказал «Ленте.ру», что действие соглашения было приостановлено еще в 2016 году. По его словам, причины такого решения связаны, в том числе, с введением США санкций против России, а также намерением США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны России.