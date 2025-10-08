Россия
В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

Станкевич: Соглашение с США об утилизации плутония было заморожено в 2016 году
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Денонсация соглашения между Россией и США об утилизации плутония по факту было приостановлено еще в 2016 году, но США так и не выполнили ряд требований для его возобновления. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

«Соглашение об утилизации плутония, подписанное между Россией и США в далеком 2000 году, по факту заморожено почти 10 лет назад», — сказал Станкевич.

Он уточнил, что действие соглашения и протоколов к нему были приостановлены еще в 2016 году. Причины такого решения связаны, в том числе, с введением США санкций против России, а также намерением США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны России.

Среди условий возобновления действия соглашения, выдвинутых Россией в 2016 году: сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории членов НАТО, отмена закона Сергея Магнитского, закона о поддержке свободы Украины, отмена антироссийских санкций, а также компенсация России ущерба, который возник в результате их введения. Еще одно требование касается предоставления США четкого плана утилизации плутония, попадающего под действие соглашения.

«К сожалению, до настоящего времени ни одно из этих условий американской стороной не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающих дополнительную угрозу стратегической стабильности», — подчеркнул депутат.

Государственная Дума ранее денонсировала соглашение с США об утилизации плутония и ряда протоколов к этому договору.

Ранее правительство России внесло на денонсацию в Государственную Думу соглашение с США об утилизации плутония. Оно было подписано в 2000 году и ратифицировано через 11 лет.

Документ предусматривал утилизацию странами 34 тонн оружейного плутония, который был объявлен излишним для военных программ. Действие соглашения было приостановлено в 2016 году на основании указа президента России и федерального закона.

