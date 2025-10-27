Экономика
16:29, 27 октября 2025Экономика

Путин обязал предупреждать в рекламе энергетиков об опасности их чрезмерного употребления

Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении особенностей рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Документ опубликован на портале официального опубликования правовой информации.

Принятые поправки в законодательство исключают из рекламы энергетиков обращение к несовершеннолетним, а также упоминания о содержании витаминов или биологически активных добавок. Помимо этого, в ней с 1 марта нужно будет обязательно указывать на то, что чрезмерное употребление таких напитков вредит здоровью.

В радиорекламе длительность такого предупреждения должна будет составлять не менее трех секунд, в телерекламе, при кино- и видеообслуживании — не менее пяти секунд. В кадре оно должно занимать не менее семи процентов площади, а в рекламе, распространяемой другими способами, — минимум такую же долю рекламной площади.

Ранее исследователи, проанализировавшие продуктовую корзину 300 тысяч граждан в возрасте от 17 до 23 лет, выяснили, что энергетики и газировка являются самыми популярными среди российских студентов товарами.

