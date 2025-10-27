Раскрыто возможное участие обвиняемых в похищении Мостового в иных преступлениях

Задержанные за похищение футболиста Мостового действовали по отработанной схеме

Обвиняемые в похищении футболиста ФК «Зенит» Андрея Мостового действовали по отработанной схеме. Об этом заявил следователь по особо важным делам Александр Гаврилов, передает Telegram-канал «78.ru».

Он заявил, что фигуранты могут быть замешаны в других преступлениях. По словам Гаврилова, собранные материалы дают все основания полагать, что задержанные неоднократно совершали особо тяжкие преступления. Следователь рассказал, что задержанные признали вину в полном объеме и готовы сотрудничать со следствием. «Тем не менее мы полагаем, что другая мера пресечения не могла быть избрана», — сказал Гаврилов.

По данным канала, фигуранты — молодые люди в возрасте которым от 18 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге арестовал четверых обвиняемых в похищении Мостового.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей.