Раскрыты подробности о найме похитивших футболиста «Зенита» россиян

Похитивших футболиста «Зенита» россиян нанял «Сатанист»

Задержанные за похищение футболиста «Зенита» россияне пошли на преступление из-за таинственного нанимателя из Telegram. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash на Мойке.

По данным издания, неизвестный под именем «Сатанист» предложил молодым людям заработать денег и якобы совершить возмездие в отношении некоего наркодилера.

По заданию куратора, вечером 23 октября на Крестовском острове мужчины попытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового, но задуманное не удалось. После, 25 октября, они увезли зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей.

Позже подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям о похищении человека, покушении на похищение и разбое.