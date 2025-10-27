Росавиация аннулировала сертификат на полеты у «Ангары» после крушения самолета

После крушения самолета Ан-24 под Тындой Росавиация решила аннулировать сертификат на полеты у авиакомпании «Ангара». Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.
Сертификат на воздушные перевозки перестанет действовать с 5 ноября. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.
Материалы по теме:
Авиаперевозчик осуществляет полеты по 11 направлениям, однако с 1 ноября компания закрыла продажи билетов. Выполнять перевозки по маршрутам «Ангары» будут другие авиакомпании, такие как «Ираэро» и «Аврора».
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота.