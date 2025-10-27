Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:18, 27 октября 2025Путешествия

Росавиация аннулировала сертификат на полеты у «Ангары» после крушения самолета

Сертификат на полеты авиакомпании «Ангара» будет аннулирован с 5 ноября
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alex Desanshe / Shutterstock / Fotodom

После крушения самолета Ан-24 под Тындой Росавиация решила аннулировать сертификат на полеты у авиакомпании «Ангара». Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

Сертификат на воздушные перевозки перестанет действовать с 5 ноября. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Материалы по теме:
Пассажирка прямо перед вылетом вышла из разбившегося Ан-24 в Приамурье. Ее спас один звонок
Пассажирка прямо перед вылетом вышла из разбившегося Ан-24 в Приамурье. Ее спас один звонок
24 июля 2025
В Амурской области упал пассажирский самолет. Погибли все, включая пятерых детей. Все, что известно о крушении на данный момент
В Амурской области упал пассажирский самолет. Погибли все, включая пятерых детей. Все, что известно о крушении на данный момент
24 июля 2025

Авиаперевозчик осуществляет полеты по 11 направлениям, однако с 1 ноября компания закрыла продажи билетов. Выполнять перевозки по маршрутам «Ангары» будут другие авиакомпании, такие как «Ираэро» и «Аврора».

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс ХабаровскБлаговещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

    Диетолог предупредила о неочевидной опасности мандаринов

    Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

    Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    Полковник ВСУ опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно»

    Трамп раскрыл свои отношения с Маском

    Токаев расширил Среднюю Азию за счет одной державы

    Апостол назвал правильной насильственную мобилизацию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости