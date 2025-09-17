Путешествия
10:31, 17 сентября 2025Путешествия

Названа причина крушения самолета «Ангары» под Тындой

Ошибка пилота была названа причиной крушения самолета Ан-24 «Ангары» под Тындой
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Ошибка пилота была названа причиной крушения самолета Ан-24 «Ангары» под Тындой в конце июля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По словам основателя сервиса безопасности полетов RunAvia Андрея Патракова, пилоты неправильно выставили давление и опустились ниже безопасной высоты.

В МАК уточнили, что продолжается сбор и анализ информации о подготовке экипажа, проводится оценка его действий в аварийной ситуации, а также оценка работоспособности систем самолета. По завершении расследования будет выпущен окончательный отчет.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс ХабаровскБлаговещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту были 6 членов экипажа и 42 пассажира. На месте падения самолета нашли бортовые самописцы.

