19:41, 27 октября 2025Экономика

Россиянам потребовалось 18 зарплат на покупку отечественной машины

Доцент Тарасова: Россиянам нужно копить зарплаты за 1,5 года для покупки машины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Чтобы купить новую машину отечественного производства россиянам потребуется в течение полутора лет откладывать свою зарплату. Такие сроки в разговоре с aif.ru озвучила кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы РЭУ имени Плеханова Ольга Тарасова.

«Учитывая, что наряду с российскими производителями на нашем рынке представлены и модели китайских брендов, разброс цен на них весьма внушителен», — уточнила она. Тарасова взяла 1,7 миллиона рублей за среднюю цену машины и сравнила их с уровнем текущих зарплат по стране. Официальная статистика говорит, что в среднем россиянин получает 100 тысяч рублей. «Чтобы купить типовой отечественный автомобиль, потребуется сложить примерно 16-18 средних месячных зарплат — это с учетом выплаты налогов», — подытожила она.

Со своей стороны кредитный брокер Елена Молокова подчеркнула, что копить всю сумму, чтобы не залезать в кредиты, — это нерабочая стратегия. «Недавний пример: мужчина взял отечественный новый автомобиль за 1,6 миллиона рублей с использованием кредита у дилера со ставкой 18 процентов, — говорит Молокова. — В течение семи лет человек будет платить 31 тысячу рублей в месяц», — рассказала она. (То есть в итоге он заплатит 2,6 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

По итогам сентября 2025 года средний размер выданных в России автозаймов достиг максимальной отметки за 12 месяцев и составил 1,46 миллиона рублей. В месячном выражении показатель увеличился на 1,8 процента, или примерно на 30 тысяч рублей.

    Все новости