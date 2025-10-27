Россияне начали переходить на альтернативные виды икры

Ведомости: В России резко выросли продажи альтернативных видов икры.

В России резко выросли продажи альтернативных видов икры. Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о «белой» икре, которую получают из сельди, минтая или трески. Ее продажи за год выросли на 27,8 процента, тогда как популярность красной икры снизилась на 32,6 процента.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что в 2025 году оптовые цены на красную икру в России снизились на 15-25 процентов, а розничные цены — на 3-8 процентов. По его словам, такая динамика была вызвана ростом предложения продукции новой путины.

В свою очередь, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что красной рыбы и икры в России достаточно для внутреннего потребления и частично для экспорта. Глава ведомства отметил, что лососевая путина в России практически закончилась, и ее итоговый вылов почти в 1,5 раза превысил показатели прошлого года. Сейчас рыбаки добыли уже 335 тысяч тонн.