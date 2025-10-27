Россиянин прошелся голым вдоль трассы

В Екатеринбурге мужчина оголился и прошелся вдоль оживленной трассы

В Екатеринбурге мужчина оголился и прошелся вдоль оживленной трассы в районе Пионерский. О действиях россиянина сообщил портал Е1.ru.

Свидетели рассказали, что мужчина без одежды двигался рядом с автомобилями и размахивал руками. Как отмечали очевидцы, голый горожанин вел себя уверенно.

Жители Екатеринбурга заявили о странном пешеходе в полицию. В правоохранительных органах пояснили, что начали разыскивать неадекватного гражданина.

До этого стало известно, что в Москве голая пациентка сбежала из института имени Склифосовского после операции.

Еще раньше жительница Санкт-Петербурга прошлась голой по улице и напугала подростков. Никто из несовершеннолетних не пытался выяснить, что случилось с женщиной.