19:16, 27 октября 2025

Россиянин сделал ставку на матч чемпионата Италии и выиграл 3,7 миллиона рублей

Алексей Гусев
Фото: Davide Casentini / IMAGO / IPA Sport / Globallookpress.com

Россиянин поставил 1,6 миллиона рублей в букмекерской компании (БК) на ничью в матче восьмого тура чемпионата Италии между Вероной и Кальяри. Об этом сообщает Sport24.

Такой исход оценивался коэффициентом 3,35. К 59-й минуте «Верона» вела со счетом 2:0, но «Кальяри» в оставшееся время смог отыграться. Второй гол команда забила на второй добавленной минуте.

Клиент БК благодаря такому исходу выиграл 5 360 000 рублей. Его чистая прибыль за вычетом размера ставки составила 3 760 000 рублей.

Ранее россиянин выиграл 1,8 миллиона рублей, сделав ставку на «Эль-класико» между «Реалом» и «Барселоной». Игрок поставил 2 миллиона рублей на победу мадридской команды, которая оценивалась коэффициентом 1,92. Таким образом он к своей сумме присоединил выигрыш в 1 миллион и 840 тысяч рублей.

