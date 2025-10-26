Клиент букмекерской компании выиграл 1,8 миллиона рублей благодаря ставке на «Эль-класико»

Клиент БК выиграл 1,8 миллиона рублей благодаря ставке на «Эль-класико»

Клиент букмекерской компании (БК) выиграл 1,8 миллиона рублей, сделав ставку на «Эль-класико» между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок поставил 2 миллиона рублей на победу мадридской команды, которая оценивалась коэффициентом 1,92. Таким образом он к своей сумме присоединил выигрыш в 1 миллион и 840 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что матч завершился массовой потасовкой. За несколько секунд до финального свистка началась стычка между скамейками запасных. После окончания игры к потасовке подключились футболисты, находившиеся на поле.

Матч прошел в воскресенье, 26 октября. Победу со счетом 2:1 одержал «Реал», который упрочил лидерство в чемпионате Испании.