«Эль-класико» между «Реалом» и «Барселоной» завершилось массовой потасовкой

Футболисты «Реала» и «Барселоны» устроили массовую потасовку после матча

Футболисты «Реала» и «Барселоны» устроили массовую потасовку после окончания «Эль-класико» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает «Чемпионат».

За несколько секунд до финального свистка началась стычка между скамейками запасных. После окончания игры к потасовке подключились футболисты, находившиеся на поле.

Матч прошел в воскресенье, 26 октября. Победу со счетом 2:1 одержал «Реал», который упрочил лидерство в чемпионате Испании.

