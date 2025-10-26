Спорт
22:07, 26 октября 2025Спорт

«Эль-класико» между «Реалом» и «Барселоной» завершилось массовой потасовкой

Футболисты «Реала» и «Барселоны» устроили массовую потасовку после матча
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Футболисты «Реала» и «Барселоны» устроили массовую потасовку после окончания «Эль-класико» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает «Чемпионат».

За несколько секунд до финального свистка началась стычка между скамейками запасных. После окончания игры к потасовке подключились футболисты, находившиеся на поле.

Матч прошел в воскресенье, 26 октября. Победу со счетом 2:1 одержал «Реал», который упрочил лидерство в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось о том, что клиент букмекерской компании в России оформил самую крупную ставку на матч между «Реалом» и «Барселоной». Игрок поставил 150 тысяч рублей.

