Россиянин выпрыгнул с седьмого этажа в попытке спастись от пожара

МЧС: Москвич очутился на дереве, спрыгнув в окно седьмого этажа от пожара
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Житель российской столицы очутился на дереве после прыжка с седьмого этажа в попытке спастись от разгоревшегося пожара. Мужчина уцелел, сообщает МЧС Москвы в своем Telegram-канале.

Как уточняется, возгорание произошло в квартире одного из многоквартирных домов на Планерной улице. Огнеборцы спасли мужчину и передали его медикам для осмотра.

Еще два человека — женщина и ребенок успели покинуть горящую жилплощадь своими силами до того момента, как на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ходе тушения с вышележащих этажей пожарные вывели пятеро человек, один из которых — ребенок.

Пожар удалось ликвидировать. К тушению привлекли 35 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, уточнили в ведомстве.

Ночью 27 сентября жители дома в Донецке срочно покинули свои квартиры после удара ВСУ. Атака спровоцировала пожар, из-за которой жильцы были вынуждены эвакуироваться. До этого стало известно, что украинские войска нанесли удары по жилым массивам в Донецке. Прилеты были совершены с интервалом в десять минут.

