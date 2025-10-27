Минобороны: Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

Российская армия поразила аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что также удалось нанести удары по объектам, используемым для железнодорожных перевозок оружия в районы боевых действий в Донбассе.

Кроме того, российские военнослужащие поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

До этого стало известно, что российские артиллеристы нанесли групповой удар по украинским силам под Красноармейском.

Еще раньше Вооруженные силы России уничтожили украинскую артиллерийскую установку на константиновском направлении в Донецкой народной республике.