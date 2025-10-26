Россия
Российские артиллеристы нанесли групповой удар по ВСУ под Красноармейском

Минобороны России: Расчеты РСЗО «Град» ударили по ВСУ под Красноармейском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанесли групповой удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Красноармейском. Об этом сообщает Минобороны, передает РИА Новости.

Министерство пояснило, что кратковременная операция позволила запутать части ВСУ, быстро нанести мощный удар и ликвидировать передовые оборонительные сооружения противника вместе с личным составом на подходах к Красноармейску.

Ранее 25 октября Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за минувшие сутки. По данным ведомства, украинская армия потеряла 1630 человек.

Перед этим военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ строят новые фортификации в Константиновке. По его словам, украинские военные боятся окружения.

