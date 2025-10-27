Российский боец спас 20 раненых сослуживцев

Солдат под огнем противника спас 20 раненых товарищей в Запорожской области

Российский военный группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин в ходе одного из штурмов под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов. Он сообщил об этом РИА Новости.

«Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. 20 человек — это почти сутки не спишь. Бывает, от одной лесополосы до другой — расстояние 700-900 метров», — рассказал военный. Он добавил, что пока он перетаскивал товарищей, противник постоянно вел огонь, работал миномет, в то время как дроны осуществляли сбросы.

Самым опасным моментом при эвакуации является пересечение открытой местности, где военнослужащие оказываются на виду у противника, отметил Орин.

