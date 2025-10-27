Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:15, 27 октября 2025Бывший СССР

Российский боец спас 20 раненых сослуживцев

Солдат под огнем противника спас 20 раненых товарищей в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военный группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин в ходе одного из штурмов под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов. Он сообщил об этом РИА Новости.

«Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. 20 человек — это почти сутки не спишь. Бывает, от одной лесополосы до другой — расстояние 700-900 метров», — рассказал военный. Он добавил, что пока он перетаскивал товарищей, противник постоянно вел огонь, работал миномет, в то время как дроны осуществляли сбросы.

Самым опасным моментом при эвакуации является пересечение открытой местности, где военнослужащие оказываются на виду у противника, отметил Орин.

Ранее стало известно, что боец ВСУ решил воевать за Россию после того, как его с сослуживцем спасли военные ВС РФ от обстрела со стороны Украины. По его словам, командование бросило их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости