Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:46, 27 октября 2025Спорт

Сборная России объявила состав на ноябрьские матчи

Сборная России объявила состав на ноябрьские матчи, в него вошел Головин
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьские матчи. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В состав команды вошли 39 человек. В том числе полузащитник «Монако» Александр Головин.

В ноябре сборная России проведет товарищеские матчи с национальными командами Перу и Чили. Встреча с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через три дня на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет встреча с чилийцами.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от международных турниров в 2022 году. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

    Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

    Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

    Популярная соцсеть обновилась

    В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

    Военкор увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в одном из городов ДНР

    Задержан еще один подозреваемый по делу о похищении полузащитника «Зенита»

    Основательница модного бренда призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети

    Гоблин съел бутерброд и «чуть не подох»

    Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости