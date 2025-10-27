Сборная России объявила состав на ноябрьские матчи, в него вошел Головин

Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьские матчи. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В состав команды вошли 39 человек. В том числе полузащитник «Монако» Александр Головин.

В ноябре сборная России проведет товарищеские матчи с национальными командами Перу и Чили. Встреча с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через три дня на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет встреча с чилийцами.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от международных турниров в 2022 году. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

