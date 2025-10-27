Собянин сообщил о еще четырех сбитых БПЛА на подлете к Москве

Собянин: Система ПВО сбила еще четыре БПЛА, направлявшихся к Москве

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Вражеские дроны были уничтожены с интервалом в семь минут. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее 27 октября в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский был введен план «Ковер». Эта мера подразумевает установку ограничений на вылет и прием самолетов.