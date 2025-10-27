Собянин сообщил о еще двух сбитых украинских БПЛА на подлете к Москве

Собянин: Обезврежены еще два БПЛА, летевших в сторону Москвы

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили атаку двух беспилотников при подлете к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят очередную атаку на Москву с вечера 26 июля, сбито уже семь вражеских дронов.

Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени ПВО перехватила и уничтожила 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 19 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, 2 — в Калужской области, 1 — над Московским регионом.