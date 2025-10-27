Россия
02:24, 27 октября 2025

Собянин сообщил о еще шести сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников, летевших к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Число сбитых дронов, летевших в сторону Москвы, достигло двадцати одного. Об уничтожении еще шести украинских беспилотников сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности градоначальник не привел.

26 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над российскими регионами 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) за четыре часа. В частности, над Белгородской областью сбили 19 дронов. Еще два беспилотника уничтожили над Калужской областью, один БПЛА был сбит над территорией Московского региона.

