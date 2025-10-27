Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Собянин: Силами ПВО отражена попытка атаки еще двух БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на российскую столицу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ранее стало известно, что в понедельник, 27 октября в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский был введен план «Ковер». Эта мера подразумевает установку ограничений на вылет и прием самолетов.

