Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву дронов

Собянин: Сбито еще три БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на российскую столицу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сначала сообщалось о двух сбитых БПЛА, через несколько минут мэр заявил о ликвидации третьего дрона.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз попытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища. В атаке принимали участие беспилотные летательные аппараты типа «Дартс».