Из жизни
09:05, 27 октября 2025Из жизни

Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

Американка на Porsche насмерть сбила мужчину и обвинила в этом туфли от Лабутена
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: KHOU 11 / YouTube

В США идет суд над состоятельной женщиной из штата Техас, которая переехала мужчину на новом Porsche и обвинила в этом модные туфли от Кристиана Лабутена. Об этом пишет People.

19 апреля 2023 года 34-летняя Кристина Чемберс из Хьюстона поужинала с друзьями, после чего посетила три бара, где выпила шесть алкогольных напитков и употребляла кокаин. Затем американка села за руль своего Porsche 911 Carrera, на скорости 110 километров в час не вписалась в поворот и сбила 33-летнего Джозефа Макмаллина, который шел вместе с девушкой из кафе, где у них было первое свидание.

Мужчина пролетел девять метров и упал на тротуар. Спасти его не удалось. Прибывшие на место полицейские арестовали Чемберс, у которой наблюдались явные признаки опьянения. Через час после аварии уровень алкоголя в ее крови в четыре раза превышал допустимое значение. Признавать себя виновной она отказалась.

При этом адвокат Чемберс заявил на заседании, что смерть Макмаллина стала «нелепой случайностью». По его версии, авария произошла из-за того, что педаль газа в спортивной машине заклинило каблуком туфли его клиентки «на одном из самых опасных поворотов в Хьюстоне».

Суд над Чемберс продолжается. Ей грозит 20 лет тюрьмы. Семья Макмаллина также подала гражданский иск против женщины и требует один миллион долларов (80 миллионов рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в США восемь членов одной семьи попали в смертельное ДТП на шоссе в Джорджии. Их протаранил водитель грузовика.

