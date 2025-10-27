Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:15, 27 октября 2025Наука и техника

Совершен масштабный прорыв в борьбе с облысением

CM: Жирные кислоты способны вернуть рост волос
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Ученые из Тайваня обнаружили, что жирные кислоты способны пробудить «спящие» волосяные фолликулы и вернуть рост волос. Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism (CM), показало: при легком раздражении кожи жировые клетки начинают расщеплять жир и выделяют мононенасыщенные жирные кислоты — прежде всего олеиновую. Эти вещества поглощаются стволовыми клетками фолликулов и активируют их через метаболические сигналы, усиливая работу митохондрий и производство энергии.

В экспериментах на мышах простое местное нанесение жирных кислот приводило к появлению новых волос уже через 10–20 дней. Когда исследователи блокировали расщепление жиров, рост прекращался, что подтвердило ключевую роль этой цепочки. Ученые описывают процесс как «метаболическое общение» между жировыми клетками и стволовыми клетками кожи, запускающее регенерацию.

По словам авторов, открытие может привести к созданию нового поколения безопасных и недорогих средств против облысения — без гормональных побочных эффектов и с опорой на естественные процессы восстановления тканей.

Ранее ученые сообщили, что нашли способ повысить эффективность миноксидила — основного средства против облысения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кремль готов». Лавров заявил о согласии Путина принять концепцию США по Украине

    Россиян предупредили о проблемах с поставками продовольствия

    Россиянка описала столицу Пакистана фразой «на улицах полно мусора и пахнет мочой»

    Замеченный над Москвой яркий светящийся объект сняли на видео

    Женщина попыталась отомстить мужу за скучный брак и сама осталась в дураках

    Дочь Джуда Лоу с голой грудью пообедала на лестнице

    Собянин сообщил о сбитии 35 дронов за ночь на подлете к Москве

    Готовность Индии покупать российский уголь оценили

    Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу артистке

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости