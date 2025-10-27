Совершен масштабный прорыв в борьбе с облысением

CM: Жирные кислоты способны вернуть рост волос

Ученые из Тайваня обнаружили, что жирные кислоты способны пробудить «спящие» волосяные фолликулы и вернуть рост волос. Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism (CM), показало: при легком раздражении кожи жировые клетки начинают расщеплять жир и выделяют мононенасыщенные жирные кислоты — прежде всего олеиновую. Эти вещества поглощаются стволовыми клетками фолликулов и активируют их через метаболические сигналы, усиливая работу митохондрий и производство энергии.

В экспериментах на мышах простое местное нанесение жирных кислот приводило к появлению новых волос уже через 10–20 дней. Когда исследователи блокировали расщепление жиров, рост прекращался, что подтвердило ключевую роль этой цепочки. Ученые описывают процесс как «метаболическое общение» между жировыми клетками и стволовыми клетками кожи, запускающее регенерацию.

По словам авторов, открытие может привести к созданию нового поколения безопасных и недорогих средств против облысения — без гормональных побочных эффектов и с опорой на естественные процессы восстановления тканей.

Ранее ученые сообщили, что нашли способ повысить эффективность миноксидила — основного средства против облысения.