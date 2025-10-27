Средства ПВО сбили БПЛА в российском регионе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Тульской области. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Губернатор Тульской области подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.
«Напоминаю, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъемку действий сил противовоздушной обороны», — написал Миляев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 27 октября средства ПВО сбили 35 БПЛА, летевших в сторону российской столицы.