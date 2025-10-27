Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:49, 27 октября 2025Экономика

США призвали Германию временно снять санкции с активов «Роснефти»

Bloomberg: США предложили Германии временно снять санкции с активов «Роснефти»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Администрация США предложила Германию шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов «Роснефти», что позволит временно освободить их от действия американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила ФРГ о намерении предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland. Немецкие власти в настоящее время рассматривают это предложение и намерены представить обратную связь в ближайшие дни.

По словам собеседника агентства, министр экономики ФРГ Катерина Райх намерена обсудить данный вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в частности, компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен заявила, что американские санкции против нефтяного сектора РФ, в том числе компании «Лукойл», могут оказать негативное влияние на ряд стран Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Предсказавший конец света миллиардер рассказал об антихристе Иисусу из сериала South Park

    Уничтожение танка ВСУ в ходе штурма Малой Токмачки попало на видео

    Актер «Папиных дочек» вышел на связь после обвинений в покушении на бывшую жену

    Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Киеву

    В Польше по подозрению в шпионаже задержали украинцев

    ISU начал расследование в отношении державших в руках игрушечную МБР китайских фигуристов

    В США предложили поражать дроны «Росомахами»

    Орбан рассказал об отстранении Европы от урегулирования конфликта на Украине

    Женщина отсудила миллионы долларов за падение на тротуаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости