США призвали Германию временно снять санкции с активов «Роснефти»

Bloomberg: США предложили Германии временно снять санкции с активов «Роснефти»

Администрация США предложила Германию шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов «Роснефти», что позволит временно освободить их от действия американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила ФРГ о намерении предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland. Немецкие власти в настоящее время рассматривают это предложение и намерены представить обратную связь в ближайшие дни.

По словам собеседника агентства, министр экономики ФРГ Катерина Райх намерена обсудить данный вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в частности, компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен заявила, что американские санкции против нефтяного сектора РФ, в том числе компании «Лукойл», могут оказать негативное влияние на ряд стран Европейского союза.