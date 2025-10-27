Стало известно об исчезновении съездившей к бабушке в Херсон россиянки

Жительница Краснодара съездила к бабушке в Херсон и исчезла

Жительница Краснодара съездила к бабушке в Херсон и исчезла. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, 35-летняя женщина с семьей в 2022 году проживали в Херсоне. После того, как в город вошли военнослужащие Вооруженных сил России она с домочадцами заняла пророссийскую позицию. В ноябре 2022-го российская армия покинула Херсон, отступив на левый берег Днепра.

Женщина с мужем и несовершеннолетним сыном тогда перебрались в Краснодар. Семья получила российское гражданство, но в родном городе у гражданки осталась пожилая родственница.

В июне этого года россиянка поехала навестить пенсионерку. Она въехала в Херсон через территорию Украины.

Муж отметил, что в августе по возвращении в Россию его супругу задержали на паспортном контроле в аэропорту Сочи. Как утверждает мужчина, жена связалась с ним с чужого телефона и рассказала, что у сотрудники ФСБ забрали у нее банковские карты, гаджеты и документы. После этой беседы женщина пропала.

Силовики заявили мужу, что его жена была арестована на 11 суток за неповиновение требованию военнослужащего. Якобы гражданка отказалась предъявлять паспорт на границе. Когда срок задержания истек, из изолятора россиянка так и не вышла.

Супругу сказали, что сотрудники ФСБ увезли его жену в Волгоград «для проведения оперативно-следственных мероприятий». Мужчина написал заявление о пропаже жены в полицию. Но в розыск ее так и не объявили.

