Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 27 октября 2025Россия

Стало известно об исчезновении съездившей к бабушке в Херсон россиянки

Жительница Краснодара съездила к бабушке в Херсон и исчезла
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Жительница Краснодара съездила к бабушке в Херсон и исчезла. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, 35-летняя женщина с семьей в 2022 году проживали в Херсоне. После того, как в город вошли военнослужащие Вооруженных сил России она с домочадцами заняла пророссийскую позицию. В ноябре 2022-го российская армия покинула Херсон, отступив на левый берег Днепра.

Женщина с мужем и несовершеннолетним сыном тогда перебрались в Краснодар. Семья получила российское гражданство, но в родном городе у гражданки осталась пожилая родственница.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

В июне этого года россиянка поехала навестить пенсионерку. Она въехала в Херсон через территорию Украины.

Муж отметил, что в августе по возвращении в Россию его супругу задержали на паспортном контроле в аэропорту Сочи. Как утверждает мужчина, жена связалась с ним с чужого телефона и рассказала, что у сотрудники ФСБ забрали у нее банковские карты, гаджеты и документы. После этой беседы женщина пропала.

Силовики заявили мужу, что его жена была арестована на 11 суток за неповиновение требованию военнослужащего. Якобы гражданка отказалась предъявлять паспорт на границе. Когда срок задержания истек, из изолятора россиянка так и не вышла.

Супругу сказали, что сотрудники ФСБ увезли его жену в Волгоград «для проведения оперативно-следственных мероприятий». Мужчина написал заявление о пропаже жены в полицию. Но в розыск ее так и не объявили.

Ранее женщину из Первоуральска Свердловской области, воспитывающую детей пропавшего на специальной военной операции бойца, оставили без денег.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

    Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

    Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

    Популярная соцсеть обновилась

    В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

    Военкор увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в одном из городов ДНР

    Задержан еще один подозреваемый по делу о похищении полузащитника «Зенита»

    Основательница модного бренда призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети

    Гоблин съел бутерброд и «чуть не подох»

    Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости