Страна Европы решила срочно отменить безвизовый режим с Турцией из-за драки

Премьер-министр Спайич: Черногория временно отменит безвизовый режим с Турцией

Страна Европы решила срочно отменить безвизовый режим для граждан Турции. Об этом в социальных сетях сообщил премьер-министр Республики Черногория Милойко Спайич, на что обратил внимание ТАСС.

По сообщению председателя правительства Черногории, государство примет решение о временной отмене безвизового режима 28 октября. После этого представители республики начнут интенсивные переговоры с турецкой стороной, чтобы сохранить хорошие двусторонние отношения и экономическую активность.

Причиной экстренных решений стала драка в Подгорице. 26 октября полиция задержала двух граждан Турции, которые ранили ножом местного жителя. Итогом инцидента стал протест: сотни черногорцев вышли на место происшествия с антимигрантскими лозунгами. Затем правоохранительные органы задержали еще 45 граждан Турции за другие правонарушения.

Ранее президент Черногории Яков Милатович анонсировал решение ввести визы для российских туристов на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе. Таким образом страна решила бороться с «российским влиянием».