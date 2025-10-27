Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:39, 27 октября 2025Путешествия

Страна Европы решила срочно отменить безвизовый режим с Турцией из-за драки

Премьер-министр Спайич: Черногория временно отменит безвизовый режим с Турцией
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Страна Европы решила срочно отменить безвизовый режим для граждан Турции. Об этом в социальных сетях сообщил премьер-министр Республики Черногория Милойко Спайич, на что обратил внимание ТАСС.

По сообщению председателя правительства Черногории, государство примет решение о временной отмене безвизового режима 28 октября. После этого представители республики начнут интенсивные переговоры с турецкой стороной, чтобы сохранить хорошие двусторонние отношения и экономическую активность.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Правила въезда в Черногорию для россиян. Нужна ли виза в 2025 году?
Правила въезда в Черногорию для россиян.Нужна ли виза в 2025 году?
15 сентября 2025

Причиной экстренных решений стала драка в Подгорице. 26 октября полиция задержала двух граждан Турции, которые ранили ножом местного жителя. Итогом инцидента стал протест: сотни черногорцев вышли на место происшествия с антимигрантскими лозунгами. Затем правоохранительные органы задержали еще 45 граждан Турции за другие правонарушения.

Ранее президент Черногории Яков Милатович анонсировал решение ввести визы для российских туристов на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе. Таким образом страна решила бороться с «российским влиянием».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

    Лидера азербайджанской диаспоры российского региона отпустили

    Меньшова не поверила в искренность Пугачевой

    На фоне отключений света на Украине подорожали генераторы

    Литва закроет границу с Белоруссией на неопределенный срок

    Диетолог предупредила о неочевидной опасности мандаринов

    Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

    Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости