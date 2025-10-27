Суд отпустил сбившего четырех человек в российском городе мигранта

В Твери суд отпустил мигранта, сбившего четырех человек

В Твери суд отпустил мигранта, сбившего четырех человек. Об этом сообщает Readovka.

По данным канала, мужчина несколько дней назад въехал в толпу пешеходов на остановке. В результате пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД. Полицейские находятся в коме, у женщины перелом таза и бедра, а у школьника сотрясение мозга.

Муж одной из женщин рассказал, что в суд на избрание меры пресечения водителю пришла национальная диаспора. На автомобиле виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП) большое количество штрафов за превышение скорости.

В региональной прокуратуре ему избирали меру пресечения по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Ведомство готовит обжалование решения суда.

