13:43, 27 октября 2025Силовые структуры

Суд отпустил сбившего четырех человек в российском городе мигранта

В Твери суд отпустил мигранта, сбившего четырех человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Readovka

В Твери суд отпустил мигранта, сбившего четырех человек. Об этом сообщает Readovka.

По данным канала, мужчина несколько дней назад въехал в толпу пешеходов на остановке. В результате пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД. Полицейские находятся в коме, у женщины перелом таза и бедра, а у школьника сотрясение мозга.

Муж одной из женщин рассказал, что в суд на избрание меры пресечения водителю пришла национальная диаспора. На автомобиле виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП) большое количество штрафов за превышение скорости.

В региональной прокуратуре ему избирали меру пресечения по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Ведомство готовит обжалование решения суда.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств.

