Турист сорвался с ограждения Пантеона в Италии на глазах у дочери и не выжил

The Sun: В Риме турист сорвался с ограждения Пантеона и не выжил

Турист из Японии сорвался с ограждения Пантеона в Риме на глазах у дочери и не выжил. Об этом пишет британская газета The Sun.

По данным правоохранителей, 69-летний Моримаса Хибино сидел на краю стены возле известной достопримечательности Европы, а затем потерял равновесие и упал с высоты семи метров. В полицию обратился проходящий в это время мимо священник, который заметил лежащего на земле Хибино. После этого на место происшествия вызвали службу спасения.

Уточняется, что для того, чтобы подобраться к мужчине, работникам экстренной службы пришлось выломать ворота достопримечательности. Вскоре после того, как они добрались до туриста, было объявлено, что он не выжил.

Ранее американский турист упал спиной на железный забор у Колизея в Риме. Иностранец захотел сделать селфи у достопримечательности, однако потерял равновесие.

