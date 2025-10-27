В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали два загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словами «семень» и «блохошри»

«Радиостанция Судного дня» 27 октября, передала два новых таинственных сообщения. Около 12:54 в ее эфире прозвучало слово «семень», а уже в 14:20 — «блохошри», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Обе шифровки содержали наборы цифр и букв.

«НЖТИ 6534 БЛОХОШРИ 7934 0510», — отмечается в сообщении.

Радиостанция УВБ-76 передала три сообщения за 23 октября. Так, в 10:52 по московскому времени в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «негропотоп». Похожее слово — «негротрон» — передавалось в прошлом: шифровку с этим словом можно было услышать 15 февраля 2022 года.

Помимо этого, 20 октября в 13:26 по московскому времени в эфире загадочной станции прозвучало имя главного героя одноименного романа «Дон Кихот».