16:34, 23 октября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали две шифровки от февраля 2022 года
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала три сообщения за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В четверг, 23 октября, в 10:52 по московскому времени в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «негропотоп». Похожее слово — «негротрон» — передавалось в прошлом: шифровку с этим словом можно было услышать 15 февраля 2022 года. Позже, в 12:24 и 14:01, станция повторила два слова от 15 февраля 2022 года, которые шли за «негротроном»: «гречневик» и «клинобоец».

20 октября УВБ повторила три слова от 14 февраля 2022 года: «Дон Кихот», «дырокол» и «посаженый».

В августе радиостанция повторила несколько сообщений, звучавших в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

