16:14, 20 октября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» повторила три сообщения от февраля 2022 года

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали три шифровки от февраля 2022 года
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала три сообщения за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

20 октября в 13:26 по московскому времени в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучало имя главного героя одноименного романа «Дон Кихот». Оно уже передавалось в прошлом: шифровку с тем же словом можно было услышать 14 февраля 2022 года. Позже, в 14:38 и 15:52, станция повторила два слова от 14 февраля 2022 года: «дырокол» и «посаженый».

В августе радиостанция повторила несколько сообщений, звучавших в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

.
    Все новости