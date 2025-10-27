Мир
27 октября 2025

В Канаде сравнили Трампа с мафиози

Профессор Десаи: Трамп больше похож на мафиози, чем на мастера сделок
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Из-за склонности прибегать к угрозам президент США Дональд Трамп больше похож на мафиози, чем на мастера заключения сделок. Об этом заявила профессор Университета Манитобы Радика Десаи в интервью «Ленте.ру».

«Трамп любит называть себя мастером сделок. На самом деле он не специалист по сделкам. Он больше похож на мафиози: сначала грубит и запугивает, а потом предлагает "сделку"», — отметила эксперт.

По словам Десаи, Трамп действовал подобным образом, когда называл бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором, а Канаду — 51-м штатом. Она добавила, что риторика американского лидера вызвала раздражение и усилила антиамериканские настроения в Канаде, а также привела к росту патриотизма.

В конце сентября Трамп вновь предложил Канаде стать частью Соединенных Штатов, указав, что это было бы лучшим решением, чем присоединение к системе (ПРО) «Золотой купол».

