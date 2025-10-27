Мир
В Канаде уличили украинских исследователей в продвижении антироссийского нарратива

Десаи: Украинские исследователи продвигают антироссийский нарратив в Канаде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Amber Bracken / Reuters

Ряд исследователей из украинской диаспоры занимаются продвижением антироссийского нарратива в Канаде. Об этом заявила профессор Университета Манитобы Радика Десаи в интервью «Ленте.ру».

«Было создано несколько аналитических центров, финансирующих украинские исследования. Как правило, они продвигают крайне националистическую, проукраинскую повестку», — отметила эксперт.

Десаи заявила, что подобные центры получают крупные гранты, а мнения крайне правых представителей украинской общины публикуются в СМИ. По словам профессора, они стремятся удерживать внешнеполитический курс страны в проукраинском русле. При этом она подчеркнула, что среди украинского исследовательского сообщества есть достойные ученые.

Ранее посольство России в Канаде обвинило Оттаву в покрывательстве Украины и ее ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

