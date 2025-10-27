Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 27 октября 2025Бывший СССР

В Киеве отложили начало отопительного сезона до декабря

В Киеве отложили начало отопительного сезона до середины декабря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Отопительный сезон в Киеве может начаться в середине декабря. Об этом предупредил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает издание «Страна».

По его словам, «в целом» тепло в домах украинской столицы появится не раньше ноября. Однако, напомнил он, в прошлые годы в некоторых районах начало сезона откладывалось до 10 декабря. «Это реальность начала отопительного сезона для многих киевлян», — признал он.

Также Попенко указал, что при постоянных перебоях с подачей электроэнергии возникнет «огромная проблема» с доставкой тепла на верхние этажи многоэтажек. При этом, добавил эксперт, не исключено, что зимой многие украинские города будут сидеть без света и по 20 часов в сутки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко оценил положение Украины перед предстоящей зимой. Это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты, указал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости