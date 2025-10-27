В Киеве отложили начало отопительного сезона до декабря

В Киеве отложили начало отопительного сезона до середины декабря

Отопительный сезон в Киеве может начаться в середине декабря. Об этом предупредил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает издание «Страна».

По его словам, «в целом» тепло в домах украинской столицы появится не раньше ноября. Однако, напомнил он, в прошлые годы в некоторых районах начало сезона откладывалось до 10 декабря. «Это реальность начала отопительного сезона для многих киевлян», — признал он.

Также Попенко указал, что при постоянных перебоях с подачей электроэнергии возникнет «огромная проблема» с доставкой тепла на верхние этажи многоэтажек. При этом, добавил эксперт, не исключено, что зимой многие украинские города будут сидеть без света и по 20 часов в сутки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко оценил положение Украины перед предстоящей зимой. Это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты, указал он.