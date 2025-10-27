В Кремле описали отношение Европы к России

Песков: Европа находится в состоянии агрессивной русофобской истерики

Европейские страны находятся в состоянии агрессивной русофобской истерики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Европейцы действительно находятся в состоянии такой внутренней истерики, русофобской, агрессивной и воинственной», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос об испытании «Буревестника» в качестве ответа на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.

Ранее Песков заявил, что испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» не испортят отношения между Россией и США. Представитель Кремля подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на минимальном уровне. По его словам, наметились первые усилия для выведения их из состояния «оцепенения».

В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя испытания «Буревестника», заявил, что ни Москва, ни Вашингтон не играют в игры друг с другом. Он добавил, что у берегов России стоит американская атомная подводная лодка, и в Кремле об этом знают.