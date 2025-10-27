В Кремле высказались о концепции США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать американскую концепцию по Украине, предложенную на встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске. Его слова передает ТАСС.

«Нет, не мог бы раскрыть [концепцию]», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Официальный представитель Кремля также отказался оценивать соотношение предложения США с идеями России по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин на встрече с американским коллегой в Анкоридже подтвердил готовность Москвы принять концепцию США по урегулированию конфликта на Украине.