20:05, 27 октября 2025

В МИД России ответили на претензии США к «Буревестнику»

Воронцов: Испытание «Буревестника» не нарушало международные обязательства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Испытание российской ракеты с ядерной установкой «Буревестник» не нарушало международные обязательства России. Об этом заявил заместитель руководителя делегации России в ООН Константин Воронцов, передает ТАСС.

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — подчеркнул дипломат.

Таким образом Воронцов ответил на претензии к ракетным испытаниям со стороны США, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал испытания «Буревестника», отметив, что Россия «не играет в игры» с США.

