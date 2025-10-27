В МИД России ответили на претензии США к «Буревестнику»

Воронцов: Испытание «Буревестника» не нарушало международные обязательства

Испытание российской ракеты с ядерной установкой «Буревестник» не нарушало международные обязательства России. Об этом заявил заместитель руководителя делегации России в ООН Константин Воронцов, передает ТАСС.

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — подчеркнул дипломат.

Таким образом Воронцов ответил на претензии к ракетным испытаниям со стороны США, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал испытания «Буревестника», отметив, что Россия «не играет в игры» с США.