В МИД России высказались о плане ЕС по Украине

Замглавы МИД Галузин: Россия не питает иллюзий относительно плана ЕС по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Россия не питает иллюзий относительно плана стран Европейского союза (ЕС) по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Я не испытываю каких-то иллюзий», — подчеркнул замглавы МИД.

Галузин объяснил скептическое отношение к плану ЕС тем фактом, что вплоть до недавнего времени политика западных государств и Украины была «абсолютно безответственной, агрессивной и бесперспективной».

Ранее стало известно, что страны Европы и Украина совместно разрабатывают план из 12 пунктов по урегулированию конфликта. Он включает пункт о постепенном снятии санкций с России. При этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики.

