В Приморье пугающий водителей тигр-гигант попозировал на камеру

В Приморье тигр-гигант попал на видео

Тигр-гигант, который пугает водителей на АЗС в Приморье, попозировал на камеру. Видео публикует Telegram-канал Mash Amur.

По словам жителей поселка Подъяпольское, тигра начали замечать в окрестностях около недели назад. За это время он утащил в лес несколько собак. Крупный зверь не боится людей и машин и смело выходит на трассу. Пугающий водителей хищник спокойно прогуливается возле местной АЗС.

Автомобилисты снимают тигра из окон машин.

Ранее сообщалось, что в российском регионе тигр атаковал машину с людьми и попал на видео.