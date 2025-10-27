Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:44, 27 октября 2025Моя страна

В Приморье пугающий водителей тигр-гигант попозировал на камеру

В Приморье тигр-гигант попал на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Тигр-гигант, который пугает водителей на АЗС в Приморье, попозировал на камеру. Видео публикует Telegram-канал Mash Amur.

По словам жителей поселка Подъяпольское, тигра начали замечать в окрестностях около недели назад. За это время он утащил в лес несколько собак. Крупный зверь не боится людей и машин и смело выходит на трассу. Пугающий водителей хищник спокойно прогуливается возле местной АЗС.

Автомобилисты снимают тигра из окон машин.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что в российском регионе тигр атаковал машину с людьми и попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Испытания «Буревестника» заметили на Западе

    В Кремле высказались о сроках встречи Путина и Трампа

    Стоимость сахара обвалилась до многолетнего минимума

    На Украине назвали пять примет скорого падения Красноармейска

    В Красноармейск переброшен элитный украинский спецназ, но пути снабжения перерезаны. Как идет штурм ключевого города Донбасса?

    Губернатор попросил помощи армии в борьбе с нашествием медведей-людоедов

    Оставшийся без российских туристов аэропорт Европы закроют

    В Приморье пугающий водителей тигр-гигант попозировал на камеру

    Ушла из жизни автор песен Булановой Ирина Севастьянова

    Светлана Светикова ответила на комментарии про отказ от ухода за собой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости