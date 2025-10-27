В Приморье пугающий водителей тигр-гигант попозировал на камеру

Тигр-гигант, который пугает водителей на АЗС в Приморье, попозировал на камеру. Видео публикует Telegram-канал Mash Amur.
По словам жителей поселка Подъяпольское, тигра начали замечать в окрестностях около недели назад. За это время он утащил в лес несколько собак. Крупный зверь не боится людей и машин и смело выходит на трассу. Пугающий водителей хищник спокойно прогуливается возле местной АЗС.
Автомобилисты снимают тигра из окон машин.
Ранее сообщалось, что в российском регионе тигр атаковал машину с людьми и попал на видео.